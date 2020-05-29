Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБКвчера в 06:25

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В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

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СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

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СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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Общество

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Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Путин объявил 24 июня нерабочим днем

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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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