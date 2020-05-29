Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Байден обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности.
Газета.Ru 10:08
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
971
Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
1,5K
Космос

Рогозин поздравил НАСА и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon

Ранее в воскресенье новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС.
Интерфакс 10:52
40
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1,2K
Игры

Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store

В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями.
Городской портал Новый Нижний 28 мая в 12:00
32
Космос

Запуск пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon оценили в «Роскосмосе»

3DNews 05:29
Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
207
Футбол

В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

Екатеринбургский "Урал" рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Газета.Ru 11:20
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
763
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Судьи единогласно признали преимущество бразильского бойца смешанного стиля Гилберта Бернса над американцем Тайроном Вудли в главной встрече турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 01:03
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
95
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
42
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
705
Здоровье

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
4
Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb вчера в 12:20
402
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
70
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9K
Происшествия

Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистами, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
419
Футбол

Сенников: благодаря Семину «Локомотив» завоевал много трофеев

Газета.Ru 09:36
1
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
850
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
1,3K
Общество

Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений

Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно.
Газета.Ru 11:12
10
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
1,3K
Политика

Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Коммерсантъ 10:40
2
Армия и оружие

Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных

Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
40
Происшествия

В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов

ТАСС вчера в 18:01
172
Общество

Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное