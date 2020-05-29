с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Политика Байден обошел Трампа по популярности Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,2K

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Политика Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. 207

Футбол В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка Екатеринбургский "Урал" рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе Судьи единогласно признали преимущество бразильского бойца смешанного стиля Гилберта Бернса над американцем Тайроном Вудли в главной встрече турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе.

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 95

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 42

Здоровье Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу. 4

Шоу-бизнес Валерия назвала большинство аудитории «дебильной» Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out. 402

Происшествия МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 70

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9K

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистами, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.

Общество Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно. 10

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Общество Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.