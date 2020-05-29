Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Неделя с AmurMedia: Эпидемия только начинается, группы в детсадах и приговор Хехциру

AmurMedia.ru29 мая в 21:30

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Радио Маяк 02:50
4,1K
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
737
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
440
Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru 06:16
932
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru 28 мая в 12:51
32
Происшествия

В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей

В Москве на мужчину напали двое неизвестных в масках и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей.
RT на русском 04:47
30
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
1,1K
Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
1,5K
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
12
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
103
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
8,8K
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
6
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
68
Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
2
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
516
Общество

Пожилые люди в Калининграде не смогли сказать, где заразились

В Калининградской области эпидемиологи не смогли точно установить места, где заразились 10 из 48 новых заболевших за последние 24 часа, по состоянию на воскресенье, 31 мая 2020 года.
Русский Запад 04:44
1
Футбол

Гендиректор ФК «Химки»: дверь в РПЛ еще не закрыта, есть надежда

Футбольный клуб "Химки" сохраняет надежды на переход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), впереди важные переговоры с инвесторами, сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.
РИА Новости 06:08
Единоборства

Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе

Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян в поединке легчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
ТАСС Спорт вчера в 22:01
Космос

В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль 29 мая в 16:56
783
Происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

ТАСС 06:33
78
Политика

Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов

HotGeo вчера в 04:18
46
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали новое видео Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Bimru.ru 02:22
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
1
Киберспорт

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Авто

Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus

В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс 28 мая в 11:36
82
Космос

Нейросеть позволила Илону Маску спеть песню «Трава у дома»

Песня «Трава у дома» в исполнении основателя компании SpaceX появилась в соцсетях ещё 20 мая, но после успешного запуска на орбиту корабля Crew Dragon стала необычайно популярной.
News.ru 06:46
Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
1K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
713
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым

Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru 03:22
5
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

RT на русском 00:00
124
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное