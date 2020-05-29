с чего всё началось

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

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