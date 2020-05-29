Коронавирус
Lenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
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Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
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Lenta.ru вчера в 05:41
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Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
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RT на русском 12:38
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Здоровье
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос
В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 04:22
Общество
Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
Транспорт
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Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
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Коммерсантъ 07:22
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Газета.Ru 02:11
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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
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Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
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Газета.Ru 09:15
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Российская газета вчера в 07:14
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РИА Новости вчера в 08:32