Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
45
Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
9
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
938
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Религия

Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

Газета.Ru 12:24
79
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1K
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1K
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,1K
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
28
Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Здоровье

В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
1,7K
Здоровье

Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
413
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос

В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 04:22
4
Общество

Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
251
Транспорт

Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск

Вечерний Мурманск 09:06
10
Общество

Нарколог рассказал, что поможет бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
183
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
34
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
1
Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
21
Общество

Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня

Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
801
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 09:15
126
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
71
Общество

В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка

Самолет компании "Аэрофлот" с россиянами, которые пожелали покинуть США и вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.
ТАСС 10:15
1
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
406
Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

CyberSport.ru вчера в 16:14
3
Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
1,5K
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное