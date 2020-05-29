Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБКвчера в 06:25

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Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъвчера в 12:01

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правдавчера в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новостивчера в 09:09

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RUвчера в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы неделивчера в 06:45

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАССвчера в 10:49

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 06:25
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru 15:45
2,6K
Происшествия

Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ 15:47
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Происшествия

СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
27
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
1,1K
Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:46
6
Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
3
Здоровье

Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Российская газета 05:17
4
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,1K
Здоровье

После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице

В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения.
Kursk.com 14:06
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

РИА Новости 15:46
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Транспорт

Река подтопила железнодорожный мост под Мурманском

Река Кола подтопила железнодорожный мост на перегоне Выходной - Кола в Мурманской области.
РЕН ТВ 14:58
1
Здоровье

В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника

В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
Каскад 09:14
8
Общество

Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
Национальная служба новостей вчера в 12:04
162
Политика

Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России

Президент Дональд Трамп раскритиковал CNN после обвинений якобы в причастности России к беспорядкам, вызванным смертью Джорджа Флойда.
РИА Новости 16:25
109
Космос

В РФ началось создание первого частного космического корабля

Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» начала изготавливать корпус для прототипа космического корабля «Арго».
ТК Звезда 27 мая в 00:57
49
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
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Футбол

Продажа «Ромы» отменяется

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта не продаст клуб компании Friedkin Group, хотя зимой казалось, что сделка практически оформлена.
Евро-футбол.ру 15:46
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
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Киберспорт

PUBG станет временно бесплатной в Steam

С 4 по 8 июня пользователи Steam смогут бесплатно поиграть в «королевскую битву» PlayerUnknown's Battlegrounds.
CyberSport.ru 05:24
Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту

В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:11
Происшествия

При крушении самолёта Як-52 в Нижегородской области пострадал пилот

Богородск, Нижегородская область, 30 мая 2020, 19:45 — REGNUM Самолёт Як-52, предназначенный для учебных полётов, потерпел крушение в Нижегородской области.
REGNUM 12:45
5
Общество

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире

Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
8
Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
1,1K
Происшествия

Смерть Джорджа Флойда из Миннеаполиса объяснили проблемами с сердцем

Семья погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда не верит результатам вскрытия.
Комсомольская правда 11:59
2
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
РИА Новости 28 мая в 08:24
79
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
260
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
630
Происшествия

Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 12:32
872
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,6K
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