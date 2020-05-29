Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01

В Торгово-промышленной палате прокомментировали включение СМИ в пострадавшие отрасли

ТАСС29 мая в 10:49

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

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Общество

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Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

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Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

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Футбол

Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
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Общество

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Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

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Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

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