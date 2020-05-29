с чего всё началось

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Здоровье Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом 289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая. 41

Политика Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране.

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Общество Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей). 2,5K

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 33

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.

Политика Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию. 974

Хоккей «Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины» Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.

Футбол «Локомотив» попрощался с Семиным Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,5K

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Общество Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей. 716

Общество Прокуратура начала проверку в связи с затоплениями в Красногорске В прокуратуру обратились несколько жителей затопленных районов, где под воду уходили целые садовые товарищества, затоплены были первые этажи домов вместе с техникой и мебелью.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,1K