Коронавирус
Lenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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