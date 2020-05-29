с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Путешествия В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой. 287

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Общество Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году Роскосмос запланировал в 2020 году испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Общество Число заражений коронавирусом в России превысило 400 тысяч За сутки заболело 9268 человек За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболеваний достигло 405843 человек. 7

Космос В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Илона Маска Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с смысла Канаверал. 42

Политика Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter. 171

Армия и оружие Армия получит 76 модернизированных Су-34 До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия». 7

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Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

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Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 116