Коронавирус
Lenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Общество
В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19
В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 21:51
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ 13:01
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47
Общество
В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах
31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
Общество
В Бурятии начались «президентские» выплаты детям от 3 до 16 лет
Родителей просят поторопиться с подачей заявлений В Бурятии порядка 204 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет претендуют на получение президентских выплат в размере 10 тысяч рублей.
Байкал-Daily 22:46
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Общество
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Здоровье
В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
Общество
Россиян ожидают длительные выходные в июне
Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru 11:20
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
Если режим самоизоляции не продлен, 1 июня можно спокойно всем открываться? Разбираемся с юристом
Теоретически губернатор должен был сегодня принять это решение, поэтому сейчас есть некая правовая неопределенность, как минимум возникают вопросы.
Екатеринбург Онлайн 12:06
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Футбол
Сёмин назвал причину своего ухода из «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причинах, по которым руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.
Metaratings 17:15
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Petropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП
Petropavlovsk уже является одной из крупнейших золотодобывающей компанией в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области.
Вести.Ru 20:03
Здоровье
Коронавирус: последние новости 31 мая. В России смягчают карантин, но сотни тысяч могут быть больны
В России зафиксировано более 405 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Испании и Великобритании почти по 300 тысяч зараженных.
URA.Ru 12:06