с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин включил средства массовой информации в список отраслей, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Теперь представители СМИ смогут рассчитывать на господдержку наравне с другими предприятиями.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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