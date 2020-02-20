Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

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