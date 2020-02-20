Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Авиация ВКС России нанесла удар по террористам в Идлибе

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Россия впервые официально обвинила Турцию в поддержке боевиков

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ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

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Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

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Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе

РБК13:37

ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

ТК Звезда09:05
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК 17:11
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В ЛНА заявили о намерениях Турции сорвать перемирие в Ливии

Турция пытается сорвать режим перемирия в Ливии, открывая огонь по жилым районам Триполи.
iReactor 15:58
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«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
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Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Pravda.Ru 07:56
Армия и оружие

Эксперт: Закрытие Турции на официальном уровне не обсуждается

Запрет на продажу турпакетов в Турцию не обсуждается в правительстве, а также в ведомствах, регулирующих туристическую отрасль.
Profi.travel 11:43
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Политика

В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения

В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
RT на русском 15:36
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы

На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
RuNews24.ru 15:01
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 11:44
Общество

Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию

RT на русском 15:32
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 05:24
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета 10:32
Экономика

Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei

Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.
3DNews вчера в 04:21
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском 10:34
Происшествия

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
РИА Новости 16:23
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY 18 февраля в 13:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Шоу-бизнес

Правда ли, что Бузова прыгнула в толпу со сцены и рухнула на пол

После выступления Ольги Бузовой в Брянске в Instagram появился пост с рассказом о том, как неудачно Бузова прыгнула со сцены в толпу, и фотографий певицы с коленями в синяках, пишет riafan.ru.
Алтапресс 18 февраля в 23:34
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

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Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС вчера в 11:32
Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Ореанда-Новости вчера в 13:59
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

РИА Новости 14:35
Технологии

В Windows 10 перенесли «фишки» новой Windows для складных устройств

Стало известно, что в операционную систему Windows 10 перенесли «фишки» новой Windows для складных устройств.
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Авто

Марка DS показала тизер новой модели

Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Car.ru 13:31
Шоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга решила сниматься в порно

Стивен Спилберг схватился за голову, узнав, чем хочет зарабатывать на жизнь его дочь.
РЕН ТВ 01:20
Спорт

Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС

Организаторы первенства России по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву.
Вести.Ru 14:35
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