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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтикой

Российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК02:40
ТК Звезда

Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

ТК Звезда02:22
ТАСС

Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

ТАССвчера в 14:38
Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Тихановская допустила участие России в разрешении кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 29 августа 2020, 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.
REGNUM01:05
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Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.рувчера в 07:59
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна27 августа в 08:25
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Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости03:41

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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