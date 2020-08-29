Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтикой
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Российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.В источнике
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