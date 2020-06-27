Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.
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с чего всё началось
Позднее военное ведомство опубликовало
 кадры сопровождения авиагруппы ВВС США, которая состояла из патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135.
Евразия Daily27 июня в 01:57

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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru11:34

Истребители Су-27 поднялись для перехвата американских военных самолетов

Известия09:00

Российские истребители перехватили патрули США над Черным морем

URA.Ru10:06

Истребители Су-27 поднимали для перехвата самолетов США над Черным морем

ТАСС09:45

Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем

РИА Новости09:02

Российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем

Взгляд.ру09:00

Российские Су-27 перехватили два американских самолета над Черным морем

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