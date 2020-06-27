с чего всё началось

Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.

Общество В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда. 285

Интернет Создана неблокируемая торрент-сеть В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler. 5

Культура Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). 7

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Шоу-бизнес Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. 1

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Политика Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.

Общество Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер Чита, 29 июня 2020, 07:13 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер. 3

Здоровье Мурашко назвал приоритетные направления отечественного здравоохранения Одной из первостепенных задач отечественного здравоохранения на сегодняшний день является безопасность медицинской деятельности в России как по отношению к пациенту, так и к медицинскому персоналу.

Общество Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.

Авто Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.

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