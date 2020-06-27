Армия и оружие
Газета.RuРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Позднее военное ведомство опубликовало кадры сопровождения авиагруппы ВВС США, которая состояла из патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135.Евразия Daily27 июня в 01:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 21:33, Ашберн
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
РИА Новости 15:50
Интернет
Создана неблокируемая торрент-сеть
В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler.
Ferra 10:45
Общество
В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Экономика
Промсвязьбанк снижает ставку по ипотечной госпрограмме до 5,85%
ПАО «Промсвязьбанк» снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%.
Твой Иркутск 21:00
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Общество
Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер
Чита, 29 июня 2020, 07:13 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер.
REGNUM 00:13
Здоровье
Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс 18:41
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
Мурашко назвал приоритетные направления отечественного здравоохранения
Одной из первостепенных задач отечественного здравоохранения на сегодняшний день является безопасность медицинской деятельности в России как по отношению к пациенту, так и к медицинскому персоналу.
Известия 12:06
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Авто
Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили 08:04
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Политика
Власти Ирана выдали ордер на арест Дональда Трампа
В Интерполе пока никак не комментировали запрос и не дали ответа на требования Ирана.
Мир новостей 10:25
Общество
В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений
Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
Невские Новости 16:46
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель показала стройную фигуру в старом платье
После громкого развода с экс-супругом Саймоном Конекки популярная певица Адель похудела на 45 килограммов.
Слово и Дело вчера в 12:23
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20