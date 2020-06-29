Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 9,5K

Футбол У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби Дерби друзей из «Динамо» и ЦСКА, состоявшееся в Петровском парке в минувшую субботу, справедливо получило негативные оценки от эстетов.

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 297

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 378

Политика Многие британцы не поддержали снос исторических памятников Многие британцы не поддержали снос исторических памятников в стране.

Общество Выдача карт «Мир» для выплаты детских пособий будет продлена Переход на выплаты детских пособий с использованием российских платежных карт системы «Мир» продлен до 1 октября, следует из опубликованного 29 июня постановления правительства.

Культура Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. 7

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 538

Общество В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда. 202

Экономика Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант». 1

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 166

Происшествия Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. 37

Политика Глава Косово Тачи обратился к гражданам после обвинения Спецтрибунала Приштина, 29 июня 2020, 23:26 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи вечером 29 июня обратился с видео-обращением к соплеменникам в Косово, Албании, Прешевской долине в Сербии и Северной Македонии в связи с обвинительным актом Специального трибунала по Косово в собственный адрес.

Здоровье У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.