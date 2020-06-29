Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.
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Истребители ПВО 19 раз вылетали на перехват у границ России

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Lenta.ru08:45

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Два военных самолета США провели новую разведку у российских рубежей на Черном море

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