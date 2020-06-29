Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Российские военные перехватили самолеты американских ВВС в небе над Черным морем. На сопровождение Су-27 были взяты патрульный самолет "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик. Они находились вблизи российских границ, но не нарушали их.
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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru11:34

Истребители Су-27 перехватили самолеты ВВС США в небе над Черным морем

Политика Сегодня08:51

Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем

РИА Новости09:02

Истребители Су-27 поднялись для перехвата американских военных самолетов

Известия09:00

Россия перехватила американские военные самолеты у своих границ

Lenta.ru08:45

Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Вести.Ru09:28

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском26 июня в 14:27
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Футбол

«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича

РБК 13:43
Энергетика

Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
Политика

В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
Общество

Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Космос

Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews вчера в 01:23
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
Политика

Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:17
Политика

Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Технологии

Стали известны преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
Live24 00:40
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
Авто

Audi отзывает в России 389 автомобилей

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Audi A3 и A6, проданные в период с 2017 по 2019 годы.
REGNUM 08:02
Общество

Пункты проведения экзаменов в Кирове проверили на готовность к ЕГЭ

29 июня во всех пунктах проведения экзаменов Кировской области был организован пробный ЕГЭ.
Правительство Кировской области 10:28
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