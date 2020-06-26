Армия и оружие
REGNUMРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем
Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27. Об этом 29 июня сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Читать в источнике
Оценить989
Подробнее о событии
Показать все источники
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Комсомольская правда08:47
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Коммерсантъ 03:50
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
На границе России и Китая подрались два медведя. Хищники сломали фотоловушку, установленную на тигриной тропе, и ограждение.
Дни24 07:30
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Комсомольская правда 08:28
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Политика
Минниханов подал документы для выдвижения на новый президентский срок
Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты республики.
БИЗНЕС Online 08:35
Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
Общество
Галустян подал заявление о банкротстве продюсерской компании
После признания несостоятельной компании ООО "Топ Фильм Комедия" с головным офисом в Киеве, комик Михаил Галустян подал заявление о банкротстве российской дочерней организации "Топ Фильм Комедия", среди проектов которой фильм "Тот еще Карлосон!".
Газета.Ru 07:39
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 07:15
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19