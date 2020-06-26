Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27. Об этом 29 июня сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
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Истребители Су-27 поднимались для перехвата самолетов США над Черным морем

ТК Звезда08:42

Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27

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Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

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