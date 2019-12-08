Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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СМИ сообщили о перехвате российскими Су-35 израильских истребителей

РЕН ТВ07:33

Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей

Взгляд.ру08:44

«Израильские истребители бегством спасались от Су-35»: Операцию русских в красках описывают в Сети

Царьград07:38

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru12:54

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

News.ru06:46

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

Avia.proвчера в 17:38
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Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
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Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
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