Армия и оружие
Газета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Рейтинг самых популярных песен выглядит следующим образом: Zivert (Юлия Зиверт) Life.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
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Федотов назначен на пост главного тренера «Сочи»
8 декабря Федотов покинул пост наставника "Оренбурга". "Сочи" возглавлял исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский.
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Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
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Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма
Фанат "Манчестер Сити" арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", передает The Sun.
Здоровье
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Наука
Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
Общество
Во ФСИН прокомментировали акцию сотрудников «Бездомный полк»
Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Шоу-бизнес
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.