Армия и оружие
Газета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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Культура
Названы лауреаты второй российской премии в области веб-индустрии
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили 900 миллионов долларов
Мировые кассовые сборы мультфильма студии Walt Disney "Холодное сердце 2" превысили 920 миллионов долларов.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов
Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
Космос
Огневые испытания двигателей «ЭкзоМарс» пройдут в Королёве
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 10%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 10 месяцев 2019 года составил 1065 единиц.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Экономика
Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ
В России отсутствует система поддержки несырьевого экспорта, уточнил специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, и это остается тяжёлым «диагнозом».
Культура
Песня Лютика, премьера Pół Wieku Poezji Później и Цири на стене: новости о «Ведьмаке»
Песню Toss a Coin to Your Witcher, «Брось монетку своему ведьмаку», в сериале будет петь Лютик в первом эпизоде.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Армия и оружие
Ш. Делимханов: Оперативный сбор - это возможность получить новые знания и опыт
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров регулярно подчеркивает о важности совершенствования имеющихся знаний, перенятия опыта и всяческого взаимодействия.
Экономика
Украина увеличила импорт российского картофеля
«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Космос
Исследование объясняет образование пузырьков азота в озерах Титана
Ученые провели новое исследование, результат которого объяснил образование пузырьков азота в достаточно холодных озерах на самом крупном спутнике Сатурна Титане.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Авто
BMW отменила ежегодную плату за доступ к Apple CarPlay
Компания BMW отказалась от идеи продавать по подписке доступ к Apple CarPlay в своих машинах.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.