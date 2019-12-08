Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
Читать в источнике
Комментировать155

Подробнее о событии

Российские Су-35 перехватили израильские самолеты в Сирии

Телеканал 360°15:50

СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

Известия14:22

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RUвчера в 02:49

ВВС России предотвратили провокацию израильской авиации в Сирии

REGNUM12:14

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

Avia.proвчера в 17:38

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru12:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
Культура

Названы лауреаты второй российской премии в области веб-индустрии

Говорит Москва вчера в 15:07
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили 900 миллионов долларов

Мировые кассовые сборы мультфильма студии Walt Disney "Холодное сердце 2" превысили 920 миллионов долларов.
Kinonews.ru 13:27
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 17:11
Здоровье

Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии

Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
MedikForum.ru 16:12
Общество

В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:58
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК 17:51
Космос

Огневые испытания двигателей «ЭкзоМарс» пройдут в Королёве

REGNUM 06 декабря в 00:56
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Авто

Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 10%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 10 месяцев 2019 года составил 1065 единиц.
Автостат вчера в 00:00
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru 18:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Экономика

Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ

В России отсутствует система поддержки несырьевого экспорта, уточнил специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, и это остается тяжёлым «диагнозом».
Инвест-Форсайт 06 декабря в 06:49
Культура

Песня Лютика, премьера Pół Wieku Poezji Później и Цири на стене: новости о «Ведьмаке»

Песню Toss a Coin to Your Witcher, «Брось монетку своему ведьмаку», в сериале будет петь Лютик в первом эпизоде.
Игромания.ру вчера в 14:08
Космос

Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News вчера в 02:27
Армия и оружие

Ш. Делимханов: Оперативный сбор - это возможность получить новые знания и опыт

Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров регулярно подчеркивает о важности совершенствования имеющихся знаний, перенятия опыта и всяческого взаимодействия.
ИА Грозный-Информ 06 декабря в 06:06
Экономика

Украина увеличила импорт российского картофеля

«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Взгляд.ру 14:46
Космос

Исследование объясняет образование пузырьков азота в озерах Титана

Ученые провели новое исследование, результат которого объяснил образование пузырьков азота в достаточно холодных озерах на самом крупном спутнике Сатурна Титане.
Территория новостей 07:02
Политика

Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК

Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Наука

В Китае родились гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Политика

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Авто

BMW отменила ежегодную плату за доступ к Apple CarPlay

Компания BMW отказалась от идеи продавать по подписке доступ к Apple CarPlay в своих машинах.
Motor 06 декабря в 05:24
Происшествия

В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

РБК 14:58
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное