Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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ВВС России предотвратили провокацию израильской авиации в Сирии

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СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

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Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

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Российские Су-35 перехватили израильские самолеты в Сирии

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Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

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С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RUвчера в 02:49
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Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Вечерняя Москва 18:59
Общество

В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
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Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

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Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 19:06
Общество

Неизвестные сообщили о минировании школ и колледжей в Биробиджане

Неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких образовательных учреждений, сообщает областная независимая интернет-газета «Набат» со ссылкой на пресс-секретаря УМВД России по ЕАО Оксану Ткачёву.
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Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM 18:26
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
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Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

Национальная служба новостей 02:19
Политика

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
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Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
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Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета 13:45
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
Общество

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Lenta.ru 19:40
Политика

Представитель ФРГ заявила, что встреча «нормандской четверки» продлится три часа

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 08:43
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
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Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Толк 05 декабря в 23:25
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Экономика

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известия 16:01
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
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Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Политика

Путин заверил, что транзит газа через Украину не прекратится

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил, что РФ не будет прекращать транзит газа через Украину.
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