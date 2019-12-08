Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

Известия14:22

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru12:54

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

СМИ сообщили о перехвате российскими Су-35 израильских истребителей

РЕН ТВ07:33

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

News.ru06:46

«Израильские истребители бегством спасались от Су-35»: Операцию русских в красках описывают в Сети

Царьград07:38

Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

Avia.proвчера в 17:38
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Армия и оружие

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Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
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