Армия и оружие
Газета.RuРоссийские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro. Отмечается, что истребители вылетели с авиабазы Хмеймим.
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В Петрозаводске произошел пожар на складе
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
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В ФБР допускают, что стрельба на базе во Флориде могла быть терактом
Следователи ФБР допускают, что убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида могло быть террористическим актом, власти считают, что злоумышленник, вероятнее всего, действовал один.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь
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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
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Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
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Политика
Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
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Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Армия и оружие
Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео
На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Гаджеты
У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем
Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
Происшествия
В Якутске мужчина упал в вентиляционную шахту с 10 этажа и остался жив
В одном из жилых домов Якутска мужчина провалился в вентиляционную шахту с десятого этажа и при этом остался жив.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году
В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
Происшествия
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.