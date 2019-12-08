Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Политика
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Политика
Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК
Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Единоборства
WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Шоу-бизнес
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Хоккей
Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро
Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
Общество
Бастрыкин: с коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей
В 2019 году в России возместили более 2 млрд рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Спорт
Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать
Саму спортсменку, которая сломала позвоночник и уже перенесла сложную операцию, пытаются заставить молчать.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Армия и оружие
Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео
На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Наука
У одноклеточных организмов нашли способность «мыслить»
Как поясняют ученые, в прошлом зоолог Герберт Спенсер выяснил, что инфузории, оказавшиеся вблизи вызывающей у них раздражение краски, сначала пытаются «увернуться» от нее, затем вращаются, чтобы ее «оттолкнуть», а если обе эти стратегии не срабатывали, одноклеточные сжимали свое тело, а затем просто откреплялись от точки, где находились, и уплывали.
Наука
Бактериальный токсин превратили в молекулярный сенсор
Порообразующие токсины действуют не только на бактерий, и некоторые из таких белков используют, например, против насекомых-вредителей.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Армия и оружие