Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

Политика Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Политика Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.

Политика В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

Космос Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).

Наука У одноклеточных организмов нашли способность «мыслить» Как поясняют ученые, в прошлом зоолог Герберт Спенсер выяснил, что инфузории, оказавшиеся вблизи вызывающей у них раздражение краски, сначала пытаются «увернуться» от нее, затем вращаются, чтобы ее «оттолкнуть», а если обе эти стратегии не срабатывали, одноклеточные сжимали свое тело, а затем просто откреплялись от точки, где находились, и уплывали.