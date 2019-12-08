Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

Avia.proвчера в 17:38

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RUвчера в 02:49

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

СМИ сообщили о перехвате российскими Су-35 израильских истребителей

РЕН ТВ07:33

Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей

Взгляд.ру08:44

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

News.ru06:46

«Израильские истребители бегством спасались от Су-35»: Операцию русских в красках описывают в Сети

Царьград07:38
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Политика

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Lenta.ru вчера в 07:52
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 05 декабря в 11:55
Политика

Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
RT на русском 05:58
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Политика

Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК

Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Аргументы и Факты вчера в 23:08
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

Актуальные Новости 04:59
Политика

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
РИА Новости 06:33
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Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко

Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Хоккей

Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро

Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
ProstoProSport 09:09
Общество

Бастрыкин: с коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей

В 2019 году в России возместили более 2 млрд рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
BFM.ru 09:10
Спорт

Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

Саму спортсменку, которая сломала позвоночник и уже перенесла сложную операцию, пытаются заставить молчать.
Вести.Ru 06 декабря в 13:16
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Происшествия

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Znak.com 07:04
Армия и оружие

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Телеканал 360° вчера в 12:56
Космос

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
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Политика

В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»

На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Профиль 08:00
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета вчера в 14:11
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У одноклеточных организмов нашли способность «мыслить»

Как поясняют ученые, в прошлом зоолог Герберт Спенсер выяснил, что инфузории, оказавшиеся вблизи вызывающей у них раздражение краски, сначала пытаются «увернуться» от нее, затем вращаются, чтобы ее «оттолкнуть», а если обе эти стратегии не срабатывали, одноклеточные сжимали свое тело, а затем просто откреплялись от точки, где находились, и уплывали.
Московский Комсомолец 04:16
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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Наука

Бактериальный токсин превратили в молекулярный сенсор

Порообразующие токсины действуют не только на бактерий, и некоторые из таких белков используют, например, против насекомых-вредителей.
Наука и жизнь 00:01
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Армия и оружие

Судно Минобороны России ждет очереди на прохождение Панамского канала

Евразия Daily 06 декабря в 07:48
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