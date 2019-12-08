Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские Су-35 перехватили израильские истребители

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Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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