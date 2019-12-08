Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
Политика
В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Общество
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину
Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Гаджеты
Утечка: драйвер Radeon Software 2020 скоро принесёт интеллектуальную технологию Radeon Boost
Похоже, AMD что-то перепутала, и в актуальном драйвере стала показываться реклама Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, а благодаря ряду информаторов у нас теперь есть название одной из новых возможностей: Radeon Boost.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Наука
Растения при стрессе издают ультразвуковые «крики»
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.
Здоровье
Медики назвали два главных симптома рака глаза
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Политика
Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Армия и оружие