Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

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