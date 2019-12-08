Армия и оружие
Piter.tvРоссийские Су-35 совершили перехват истребителей Израиля
В воскресенье, 8 декабря, стало известно о незапланированном вылете российской авиации в Сирии. Выяснилось, что отечественные истребители вылетели за Дамаск для перехвата военных самолетов Израиля на юге страны. Предположительно, речь может идти о двух Су-35, взлетевших с авиабазы Хмеймим.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество
Эксперты: российские авиакомпании столкнутся с нехваткой пилотов
Эксперты предрекли российским авиакомпаниям дефицит пилотов.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Футбол
«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть
Общество
Учёные зафиксировали вспышки на Авачинском вулкане
Две вспышки зафиксированы в западной части кратера Авачинского вулкана на Камчатке около полуночи с 8 на 9 декабря.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Здоровье
К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ
По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
Общество
Сапожников объяснил причину закрытия планерки от СМИ
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников объяснил причину закрытой традиционной планерки мэрии.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали шесть школ
Во Владивостоке из-за сообщений о минирований эвакуировали шесть школ.
Политика
В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих
Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится
Светская львица ссылается на своих бывших коллег, которые уверяют, что у мужа Виктории просто нет денег Ксения Собчак обычно всегда в курсе, что и где происходит в светской тусовке.
Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Наука
Сжатый свет улучшил чувствительность гравитационных антенн
Исследователи гравитационной обсерватории VIRGO применили сжатый свет, чтобы значительно повысить чувствительность ее детекторов.
Здоровье
Забайкальцам рекомендуют не ездить в Китай из-за легочной чумы
Жителям Забайкальского края посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за зарегистрированных случаев легочной чумы во Внутренней Монголии.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Происшествия
Два капитана. Как силовики помогали делить кофейный бизнес в Новосибирске
Тайга.инфо нашла подтверждения этой версии и рассказывает, как сотрудники разных силовых ведомств помогали делить крупный бизнес в Новосибирске.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Хоккей