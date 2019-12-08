Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvРоссийские Су-35 совершили перехват истребителей Израиля

В воскресенье, 8 декабря, стало известно о незапланированном вылете российской авиации в Сирии. Выяснилось, что отечественные истребители вылетели за Дамаск для перехвата военных самолетов Израиля на юге страны. Предположительно, речь может идти о двух Су-35, взлетевших с авиабазы Хмеймим.
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