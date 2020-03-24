Коронавирус

РБКРБКВладельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта. По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.
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Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАСС13:51

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфакс13:30

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

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Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомости13:06

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва10:01
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РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 13:21
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Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
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Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Rambler News Service 09:35
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Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.
Rambler News Service 11:13
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Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.
Комсомольская правда 14:00
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«Секситайм» для болельщиков «Автомобилиста» подошло к концу

Стоит добавить, когда Дэн Секстон забрасывал шайбы, болельщики сопровождали это комментарием It's sexy time.
Уралинформбюро 04:00
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Общество

Подразделения мэрии Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций департаменты образования, социальной политики, экономического развития, городского хозяйства и другие профильные структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы граждан и переходят на онлайн-режим.
Сахалин.Инфо вчера в 19:46
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
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В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан

Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
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Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря

С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
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Футбол

Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Нева Спорт 09:52
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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