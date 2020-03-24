Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта. По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Религия РПЦ может ограничить доступ в храмы РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Игры «Гвинт» наконец вышел на Android CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.

Общество Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.

Политика Трамп хочет открыть границы США к Пасхе Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Общество Подразделения мэрии Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы В целях предупреждения распространения вирусных инфекций департаменты образования, социальной политики, экономического развития, городского хозяйства и другие профильные структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы граждан и переходят на онлайн-режим.

Футбол В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Общество Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.