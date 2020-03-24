Коронавирус
РБКВладельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта. По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.
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Религия
РПЦ может ограничить доступ в храмы
РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Игры
«Гвинт» наконец вышел на Android
CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.
Общество
Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы
Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.
Политика
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.
Хоккей
«Секситайм» для болельщиков «Автомобилиста» подошло к концу
Стоит добавить, когда Дэн Секстон забрасывал шайбы, болельщики сопровождали это комментарием It's sexy time.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
Подразделения мэрии Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций департаменты образования, социальной политики, экономического развития, городского хозяйства и другие профильные структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы граждан и переходят на онлайн-режим.
Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Экономика
В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан
Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Наука
Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря
С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.