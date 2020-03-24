Коронавирус

РБКРБКВладельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК11:40

Владельцы российских ТЦ обратились за помощью правительству

РИА Новости10:51

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъ11:19

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва10:01

Торговые центры попросили Мишустина о помощи

Lenta.ru13:03

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомости13:06

Собственники торговых центров попросили премьера поддержать их в условиях спада числа посетителей из-за коронавируса

Эхо Москвы13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 12:02
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Общество

Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить

Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Вести.Ru 12:47
Игры

Ubisoft дарит игру-сказку Child of Light всем пользователям

Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Child of Light в своем сервисе цифровой дистрибуции Uplay.
Российская газета 11:49
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 11:53
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Спорт

МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.
RT на русском 09:11
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru 10:06
Общество

Грета Тунберг подозревает, что заразилась коронавирусом

Шведская эко-активистка Грета Тунберг подозревает, что заразилась коронавирусом во время поездки по Европе, девушка призывает всех людей с малейшими симптомами заболевания оставаться дома и соблюдать карантин, об этом она пишет в своем Instagram.
РИА Новости 13:24
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Здоровье

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Футбол

Футболисты «Локомотива» ушли на карантин

Московский ФК "Локомотив" объявил об отмене тренировок команды из-за эпидемиологической ситуации.
Интерфакс-Спорт 11:53
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одного из сотрудников больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке снять Владимира Путина на телефон во время посещения отделения и после уничтожить смартфон.
Lenta.ru 10:13
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Evo-rus.com 02:43
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

В Италии снижается смертность от коронавируса

Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Aobe.ru вчера в 16:42
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Общество

Число смертей от коронавируса в Италии резко выросло

Число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки.
Lenta.ru 13:14
Авто

Рынку автомобилей в России предрекли кризис в апреле 2020 года

После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал.
News.ru 05:48
Политика

Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики.
ТАСС вчера в 04:41
Общество

Рошаль назвал коронавирус проверкой для здравоохранения РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Рошаль также назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны, которая заслонила собой и ядерную угрозу, и терроризм.
REGNUM 03:49
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne, который он преподнес ей на 35-летие.
Актуальные Новости 11:42
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной.
Газета.Ru 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное