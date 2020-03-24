Коронавирус
РБКВладельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
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Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Общество
Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить
Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Игры
Ubisoft дарит игру-сказку Child of Light всем пользователям
Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Child of Light в своем сервисе цифровой дистрибуции Uplay.
Общество
В Индии вводится общенациональный карантин
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Спорт
МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год
Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.
Политика
Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию
Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Общество
Грета Тунберг подозревает, что заразилась коронавирусом
Шведская эко-активистка Грета Тунберг подозревает, что заразилась коронавирусом во время поездки по Европе, девушка призывает всех людей с малейшими симптомами заболевания оставаться дома и соблюдать карантин, об этом она пишет в своем Instagram.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Здоровье
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Футбол
Футболисты «Локомотива» ушли на карантин
Московский ФК "Локомотив" объявил об отмене тренировок команды из-за эпидемиологической ситуации.
Политика
Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одного из сотрудников больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке снять Владимира Путина на телефон во время посещения отделения и после уничтожить смартфон.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
В Италии снижается смертность от коронавируса
Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Общество
Число смертей от коронавируса в Италии резко выросло
Число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки.
Авто
Рынку автомобилей в России предрекли кризис в апреле 2020 года
После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал.
Политика
Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики.
Общество
Рошаль назвал коронавирус проверкой для здравоохранения РФ
Как сообщало ИА REGNUM, Рошаль также назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны, которая заслонила собой и ядерную угрозу, и терроризм.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne, который он преподнес ей на 35-летие.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной.