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РБК
РБК

Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

В 2010 году самолеты провели в воздухе 23 часа, преодолев расстояние в 18 тыс. км. Во время полета самолеты провели две дозаправки в воздухе. В 2008 году бомбардировщики Ту-160 при полете в Венесуэлу также установили два мировых рекорда. Продолжительность полета превысила 15 часов.В источнике
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Коммерсантъ

Российские Ту-160 установили рекорд по продолжительности беспосадочного полета

Коммерсантъвчера в 12:24
РБК

Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

РБКвчера в 13:39
Российская газета

Российские бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд

Российская газетавчера в 12:45
РИА Новости

Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

РИА Новостивчера в 15:59
Газета.Ru

Бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Газета.Ruвчера в 12:12
Известия

Ту-160 установили рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета

Известиявчера в 11:54
ТАСС

Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета

ТАССвчера в 11:52

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Газета.Ruвчера в 12:36
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Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАССвчера в 14:42
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Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно направить на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.
Ведомости18 сентября в 03:46
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
RT на русскомвчера в 16:12
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Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47