Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
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В 2010 году самолеты провели в воздухе 23 часа, преодолев расстояние в 18 тыс. км. Во время полета самолеты провели две дозаправки в воздухе. В 2008 году бомбардировщики Ту-160 при полете в Венесуэлу также установили два мировых рекорда. Продолжительность полета превысила 15 часов.В источнике
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