В 2010 году самолеты провели в воздухе 23 часа, преодолев расстояние в 18 тыс. км. Во время полета самолеты провели две дозаправки в воздухе. В 2008 году бомбардировщики Ту-160 при полете в Венесуэлу также установили два мировых рекорда. Продолжительность полета превысила 15 часов.