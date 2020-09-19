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РБК
РБК

Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

В 2010 году самолеты провели в воздухе 23 часа, преодолев расстояние в 18 тыс. км. Во время полета самолеты провели две дозаправки в воздухе. В 2008 году бомбардировщики Ту-160 при полете в Венесуэлу также установили два мировых рекорда. Продолжительность полета превысила 15 часов.В источнике
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РИА Новости

Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

РИА Новости15:59
Известия

Ту-160 установили рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета

Известия11:54
Российская газета

Российские бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд

Российская газета12:45
Коммерсантъ

Российские Ту-160 установили рекорд по продолжительности беспосадочного полета

Коммерсантъ12:24
Газета.Ru

Бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Газета.Ru12:12
РБК

Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

РБК13:39
ТАСС

Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета

ТАСС11:52

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русском11:09

«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
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РИА Новости08:41
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