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РИА Новости
РИА Новости

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.В источнике
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ТАСС

Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета

В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", - рассказали в министерстве.
ТАСС11:52
Подробнее о событии
Российская газета

Российские бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд

Российская газета12:45
Коммерсантъ

Российские Ту-160 установили рекорд по продолжительности беспосадочного полета

Коммерсантъ12:24
РИА Новости

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

РИА Новости11:53
Комсомольская правда

Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Комсомольская правда12:01
Известия

Ту-160 установили рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета

Известия11:54
Газета.Ru

Бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Газета.Ru12:12
ТАСС

Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета

ТАСС11:52

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Киркоров ответил Баскову на оправдания за песню о Белоруссии

Российский певец Филипп Киркоров ответил своему коллеге Николаю Баскову на его пост с оправданиями в Instagram, касающийся клипа на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:12
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая

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РИА Новости11:43
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Кравчук об особом статусе: Донбасс существенно отличается от Львова

Глава украинской делегации на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против выработки подхода, при котором неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей получили бы особый статус.
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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Получат ли пенсионеры новые выплаты к 1 октября. Прогнозы экономистов

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей).
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