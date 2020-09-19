Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
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В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.В источнике
С чего всё началось
Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета
В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", - рассказали в министерстве.
ТАСС11:52
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Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета
Комсомольская правда12:01