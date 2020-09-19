В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.

С чего всё началось Российские сверхзвуковые бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности полета В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", - рассказали в министерстве. ТАСС 11:52