Армия и оружие
REGNUMРоссийские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году
Москва, 9 апреля 2020, 08:58 — REGNUM Поставка перспективного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в Воздушно-космические силы (ВКС) России ожидается в 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 20:05
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Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
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Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
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Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
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Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Хоккей
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В интервью корреспонденту РИА Новости Артему Дроздову Андрей Назаров рассказал о том, как сильно скучает без хоккея, какие книги читает во время самоизоляции, а также дал понять, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.
Футбол
Матчи РПЛ могут возобновиться без болельщиков
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут возобновиться без болельщиков, сообщает газета "Известия".
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Происшествия
В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
Происшествия
В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске
"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына
Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, скончавшегося от коронавируса.
Технологии
Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе
Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
Шоу-бизнес
Певец Николаев признался, что переболел пневмонией
Общество
В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей
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ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни
Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Происшествия
Под наблюдением из-за коронавируса находятся почти 2 тыс. омичей
Омск, 9 апреля 2020, 07:09 — REGNUM По состоянию на утро 9 апреля в Омской области под медицинским наблюдением на дому находятся 1995 человек, сняты с учёта 8125 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
Общество
Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве
В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Экономика
Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план
В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
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Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.