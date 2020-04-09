Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Москва, 9 апреля 2020, 08:58 — REGNUM Поставка перспективного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в Воздушно-космические силы (ВКС) России ожидается в 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

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