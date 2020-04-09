Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

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Москва, 9 апреля 2020, 08:58 — REGNUM Поставка перспективного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в Воздушно-космические силы (ВКС) России ожидается в 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 20:05

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Названы сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Московский Комсомолец03:54

Названы сроки поставок самолёта ДРЛО А-100 «Премьер» в российские ВКС

Военное обозрение00:32

Известно, когда «летающие радары» А-100 начнут поступать в войска

ГЛАС.RU02:28

Российские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

REGNUM01:58

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Piter.tv02:45

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Газета.Ruвчера в 20:16

Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

РИА Новостивчера в 20:05
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Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
REGNUM 04:04
Футбол

«Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса

Футболисты и тренеры мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат на время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 14:47
Общество

Сбербанк переводит свои отделения в обычный режим работы

Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Они начнут работать в стандартном режиме с четверга, 9 апреля.
Мойка78 вчера в 12:37
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК вчера в 02:36
Хоккей

Андрей Назаров: за несколько дней соберу любую команду

В интервью корреспонденту РИА Новости Артему Дроздову Андрей Назаров рассказал о том, как сильно скучает без хоккея, какие книги читает во время самоизоляции, а также дал понять, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.
РИА Новости 01:00
Футбол

Матчи РПЛ могут возобновиться без болельщиков

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут возобновиться без болельщиков, сообщает газета "Известия".
Газета.Ru 07 апреля в 02:05
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
РБК 03:25
Происшествия

В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске

"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:10
Происшествия

Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына

Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, скончавшегося от коронавируса.
РИА Новости 04:07
Технологии

Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
ТАСС 04:16
Шоу-бизнес

Певец Николаев признался, что переболел пневмонией

Газета.Ru 02:35
Общество

В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей

«Комендантский час» затронет лиц старше 65 лет. Хабиров призвал граждан оставаться дома и «потерпеть еще две недели», пишет ИА «Башинформ».
Известия 04:15
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни

Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Рамблер 03:32
Происшествия

Под наблюдением из-за коронавируса находятся почти 2 тыс. омичей

Омск, 9 апреля 2020, 07:09 — REGNUM По состоянию на утро 9 апреля в Омской области под медицинским наблюдением на дому находятся 1995 человек, сняты с учёта 8125 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM 00:09
Общество

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИАМО 02:38
Экономика

Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:42
Общество

Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Российская газета вчера в 09:33
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
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Самолёт
Российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Самолет может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет получает информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения. Антенный комплекс построен на базе антенны с активной фазированной решёткой. Поставки ВВС России планировалось начать в 2016 году.
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