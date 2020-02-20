Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает центр по примирению 20 февраля.
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Авиация ВКС России нанесла удар по террористам в Идлибе

RT на русском13:56

ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

ТК Звезда09:05

Минобороны РФ сообщило о прорыве боевиками обороны сирийской армии в Идлибе

Коммерсантъ09:25

Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

Интерфакс09:21

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС09:10

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

РИА Новости09:25

Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии

РБК11:03
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Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Армия и оружие

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.
ТАСС 13:59
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 12:46
Футбол

«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ

Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ.
Sport24.ru 13:49
Происшествия

Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Pravda.Ru 11:45
Экономика

Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы

В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
ProUfu.ru 00:27
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Политика

МИД РФ предрек Украине саморазрушение в случае продолжения конфронтационной политики

События на Майдане 2014 года принесли Украине «бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма»; если Киев продолжит осуществлять конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, сказано в заявлении МИД России по случаю 6-ой годовщины вооруженного государственного переворота на Украине.
ФАН 14:05
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Кино

В Германии открылся Берлинский кинофестиваль

В четверг, 20 февраля, в Германии начал свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль.
News.ru 11:23
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Авто

Опубликовали фото интерьера Exeed TXL для России

По предварительным данным, кроссовер предложат в трёх комплектациях Информации о стоимости премиального кроссовера Exeed TXL, который первый появится на российском рынке, пока нет.
Тарантас Ньюс 04:26
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Хоккей

СКА одолел «Торпедо» в овертайме

В четверг, 20 февраля, хоккеисты СКА одолели нижегородцев из «Торпедо» в овертайме.
Форпост Северо-Запад 14:09
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
РИА Новости 13:09
Политика

Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.
Взгляд.ру 11:56
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Известия 03:38
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Astera 17 февраля в 15:08
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