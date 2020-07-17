Армия и оружие

РБКРБКРоссийские ВВС перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет

Российские истребители сопроводили над акваторией Баренцева моря разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.
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Российские истребители перехватили самолёт-разведчик Норвегии

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Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

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Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

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Россия перехватила норвежский самолет-разведчик

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Российские истребители сопроводили самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

ТАСС08:30

На видео показали перехват самолетов НАТО российскими истребителями

Sputnik Литва15 июля в 23:30
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий

Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
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Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
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Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами

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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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В России начнут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

В России начнут производить оксфордскую вакцину от коронавируса.
BFM.ru 12:18
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Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
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Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

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В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
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Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
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Общество

В Барселоне попросили не выходить на улицу из-за вспышки коронавируса

Жителей Барселоны попросили не выходить на улицы без крайней необходимости, а собрания больше десяти человек объявлены незаконными.
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

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Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось

Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
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В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен

Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
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