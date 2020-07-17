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Кино «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского признан лучшим фильмом первой половины 2020 года Авторитетный немецкий журнал Film Plus Kritik опубликовал рейтинг лучших фильмов мира первой половины 2020 года.

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