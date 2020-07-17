Армия и оружие
РидусРоссийские ВВС перехватили самолет-разведчик из Норвегии
Семнадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолет Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии.
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Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет над акваторией Баренцевого моря, сообщил российский Национальный центр управления обороной. Как уточнили в ведомстве, 3С "Орион" ВВС Норвегии не нарушал государственную границу России.РИА Новости08:52
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