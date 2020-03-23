Коронавирус

ТАССТАССРоссийские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
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Аэропорты попросили помощи у правительства

РБК01:11

Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

Взгляд.рувчера в 11:32

Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»

Говорит Москвавчера в 13:25

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Ведомостивчера в 12:45

Аэропорты могут обанкротиться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:06

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

ТАССвчера в 15:47

Российские аэропорты попросили о срочной господдержке

Интерфаксвчера в 12:05
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Экономика

В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице»

В России создадут «регуляторные песочницы», в рамках которых будут легализованы блокчейн и криптовалюты.
РБК 04:06
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС вчера в 14:41
Общество

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 03:22
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Игры

Valve объяснила, почему студия не выпустила Half-Life 3

Live24 03:25
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Гаджеты

Xiaomi официально анонсировала долгожданный флагман Redmi K30 Pro

Ferra 04:11
Армия и оружие

В Италию прибыл последний самолет с российской помощью

Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
РЕН ТВ 02:47
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Коммерсантъ 03:06
Наука

В Австралии нашли древнейшего предка всех живых существ

Вид, названный Ikaria wariootia, нашли на территории Австралии.
МИР 24 01:59
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
Авто

Универсал Volvo проехал 1,6 миллиона километров за 14 лет

Пресс-служба известного производителя шведских машин Volvo рассказала об удивительной канадке, которая проехала на Volvo V70 1,6 млн километров за 14 лет, практически непрерывного, использования.
Car.ru вчера в 14:18
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
REGNUM 02:32
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

РИА Новости 01:04
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Происшествия

Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования

"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
Взгляд-инфо 01:32
Футбол

Эдуард Безуглов — о коронавирусе: «Думаю, в июле все будет хорошо»

В июле, думаю, все будет хорошо.
Спорт-Экспресс вчера в 17:50
Происшествия

Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале

В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
Известия 03:34
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