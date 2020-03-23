Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Аэропорты России обратились к Мишустину за «экстренными мерами поддержки»

Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, обслуживающие более 70% пассажиропотока в РФ) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.
Интерфаксвчера в 11:54

Подробнее о событии

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

ТАССвчера в 15:47

Аэропорты могут обанкротиться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:06

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Ведомостивчера в 12:45

Аэропорты попросили правительство о поддержке на фоне коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 12:19

Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»

Говорит Москвавчера в 13:25

Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

Взгляд.рувчера в 11:32

Российские аэропорты попросили о срочной господдержке

Интерфаксвчера в 12:05
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск.
РБК вчера в 23:09
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Экономика

РЭО предлагает обнулить НДС по всей цепочке обращения бытовых отходов

Компания "Российский экологический оператор" предлагает обнулить НДС по всей цепочке обращения с бытовыми отходами для поддержки отрасли в условиях роста неплатежей за вывоз мусора, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РЭО.
ТАСС 02:15
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Футбол

Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Чемпионат 21 марта в 17:57
Политика

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 17:39
Общество

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Газета.Ru вчера в 05:05
Армия и оружие

Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках

В ПНС указывают, что угроза стране исходит от наемников, которые прибывают в страну сирийской авиакомпанией Cham Wings и присоединяются к Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.
Красная весна 02:36
Здоровье

В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Daily Storm 02:06
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Общество

В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Car.ru вчера в 10:07
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Армия и оружие

Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Южный Федеральный вчера в 13:55
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

В России разоблачили крупнейшую группу хакеров

Группа из более чем 30 хакеров задержана в России за продажу краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов, сообщает во вторник ФСБ РФ.
РИА Новости 02:41
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице

Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Дни24 вчера в 10:03
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Известия вчера в 14:13
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит вчера в 05:06
Авто

В РФ падает спрос на новые автомобили

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Автоновости дня вчера в 16:43
Политика

Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Известия 02:05
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