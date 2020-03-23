Коронавирус
ВедомостиРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств
Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
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Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»
Говорит Москвавчера в 13:25
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Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
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Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
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Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
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Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
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