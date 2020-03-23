Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
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Аэропорты попросили помощи у правительства

РБК01:11

Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

Взгляд.рувчера в 11:32

Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»

Говорит Москвавчера в 13:25

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Ведомостивчера в 12:45

Аэропорты могут обанкротиться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:06

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

ТАССвчера в 15:47

Российские аэропорты попросили о срочной господдержке

Интерфаксвчера в 12:05
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В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом

На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
ProUfu.ru 14:41
Политика

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM 14:35
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
РИА Новости 19:20
Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко: мест в больницах страны хватит

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае увеличения в стране числа пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом, мест в больницах страны хватит.
Радио Маяк 16:13
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Общественное телевидение России 11:19
Шоу-бизнес

Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Что происходит 15:44
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Эхо Москвы вчера в 02:09
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Здоровье

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Происшествия

На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Сахалин.Инфо 08:55
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:08
Кино

Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post вчера в 09:48
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»

Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
WomanHit.ru 06:33
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 15:40
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

Газета.Ru 12:36
Интернет

YouTube снизит качество видео по всему миру

Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Вести.Ru 13:53
Гаджеты

Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов

Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Srnsk 01:10
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
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