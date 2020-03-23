Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.

Политика Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Политика СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Общество Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.

Общество Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.