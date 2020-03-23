Коронавирус
РЕН ТВРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о возможном банкротстве
Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.
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Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»
Говорит Москвавчера в 13:25
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Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Здоровье
Отработать итальянский сценарий эпидемии призвал главврач в Коммунарке
Главный врач больницы №40 Денис Проценко призвал властей подготовиться к худшему сценарию с коронавирусом на примере Италии.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Минтрансу изучит вопрос вывоза россиян из неблагоприятных стран силами Минобороны и МЧС
"Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в поручении.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.
Футбол
«Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала»
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба довольно выступлением Мхитаряна и хочет выкупить его контракт.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Футбол
«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса
Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии
Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Общество
Минтруд должен проработать выдачу листков нетрудоспособности работающим лицам старше 65
Минтруд проработает вопрос приостановки лечения граждан в санаториях в 2020 году - оперативный штаб.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Политика
Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»
Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Футбол
Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.