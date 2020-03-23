Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о возможном банкротстве

Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.
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Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

Взгляд.рувчера в 11:32

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

ТАССвчера в 15:47

Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»

Говорит Москвавчера в 13:25

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Ведомостивчера в 12:45

Аэропорты могут обанкротиться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:06

Аэропорты попросили помощи у правительства

РБК01:11

Российские аэропорты попросили о срочной господдержке

Интерфаксвчера в 12:05
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Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Здоровье

Отработать итальянский сценарий эпидемии призвал главврач в Коммунарке

Главный врач больницы №40 Денис Проценко призвал властей подготовиться к худшему сценарию с коронавирусом на примере Италии.
Live24 10:55
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Минтрансу изучит вопрос вывоза россиян из неблагоприятных стран силами Минобороны и МЧС

"Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в поручении.
Интерфакс 11:46
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Известия 07:50
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 11:40
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.
Lenta.ru 08:37
Футбол

«Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала»

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба довольно выступлением Мхитаряна и хочет выкупить его контракт.
Sport24.ru 09:40
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Футбол

У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус

Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
REGNUM 11:05
Футбол

«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса

Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:32
Происшествия

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Вести.Ru 07:51
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня 22 марта в 22:45
Общество

Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
ИА Новороссия вчера в 13:14
Общество

Минтруд должен проработать выдачу листков нетрудоспособности работающим лицам старше 65

Минтруд проработает вопрос приостановки лечения граждан в санаториях в 2020 году - оперативный штаб.
ТАСС 11:46
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Политика

Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»

Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
REGNUM 11:34
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Футбол

Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии

Чемпионат 11:19
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
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