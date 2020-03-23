Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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Общество Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.

Общество Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.

Футбол «Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала» Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба довольно выступлением Мхитаряна и хочет выкупить его контракт.

Спорт Олимпиаду в Токио перенесли на год В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».

Общество Необычный погодный антициклон ожидается в России Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

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Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Политика Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию» Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».