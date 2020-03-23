Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Технологии «Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян В «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях.

Спорт Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.

Общество В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

Общество Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат Строительство инфекционной больницы в новой Москве будет завершено в ближайшее время, работы выполнены на 40%, заявил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Игры Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.

Общество Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.

Общество В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Энергетика Цена на нефть марки Brent ускорила рост Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.