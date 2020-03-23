Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВРоссийские аэропорты предупредили Мишустина о возможном банкротстве

Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.
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Аэропорты попросили помощи у правительства

РБК01:11

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

ТАССвчера в 15:47

Российские аэропорты попросили о срочной господдержке

Интерфаксвчера в 12:05

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Ведомостивчера в 12:45

Аэропорты могут обанкротиться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:06

Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

Взгляд.рувчера в 11:32

Аэропорты России обратились к правительству за «экстренными мерами поддержки»

Говорит Москвавчера в 13:25
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Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд

РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Технологии

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян

В «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях.
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Спорт

Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Ведомости 08:26
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Политика

Путин приехал на стройку больницы в Коммунарке

Известия 08:31
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

Строительство инфекционной больницы в новой Москве будет завершено в ближайшее время, работы выполнены на 40%, заявил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:21
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

В испанской столице каток, расположенный в торговом центре, переоборудовали в морг, чтобы хранить там тела умерших от коронавируса.
Вести.Ru 06:17
Армия и оружие

Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо

Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
REGNUM 07:41
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Известия 08:16
Футбол

Рейна заявил, что у него были симптомы коронавируса

Голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна заявил, что некоторое время назад почувствовал симптомы коронавируса, однако сейчас его состояние улучшилось.
РИА Новости 07:25
Игры

Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx

Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
CyberSport.ru 05:06
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом

Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 08:15
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Общество

Илон Маск подарил Калифорнии свыше тысячи аппаратов ИВЛ

Компания 06:16
Общество

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
РБК 08:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии

Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Столица на Онего 08:21
Общество

Подтвержден второй случай коронавируса в Пензе

PenzaNews 08:18
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Шоу-бизнес

Лидер «Руки вверх» Жуков остался без «половины тела» из-за опухоли

В эфире шоу «Цена красивой жизни» на канале «Россия 1» Жуков заявил, что ему буквально «отрезали половину тела» из-за опухоли.
iReactor 07:35
Авто

Кроссовер Kia Sonet появится в продаже в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Известия 06:00
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
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Рокетбанк прекратит существование

Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Lenta.ru 08:45
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