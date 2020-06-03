Финансы
ПРАЙМРоссийские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС
Рынок акций РФ снизился после трех дней роста на фоне провала цены акций "Норникеля" более чем на 8%. Дешевеющая нефть и снижающиеся западные фондовые индексы поддержали коррекцию российских акций.
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Здоровье
Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
В профсоюзе моряков рассказали об убийствах на судах в период COVID-19
Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Сухов сообщил об убийствах на судах, которые происходили из-за отсутствия возможности сойти на берег в период пандемии COVID-19.
Ридус 15:22
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец 03:58
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Политика
Трамп выступил за увеличение финансирования полиции США
Президент США Дональд Трамп выступил за увеличение финансирования правоохранительных органов.
Коммерсантъ 19:50
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Происшествия
Выросло число умерших от COVID-19 в Амурской области
По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Амур.инфо 20:15
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Авто
Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми ненадежными моторами
Ранее СМИ назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке.
Народные новости 02 июня в 07:00
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Космос
Астронавты США простились с Байконуром
В минувшую субботу ракета Falcon 9 компании Маска SpaceX впервые в истории (со второй попытки) осуществила частный запуск человека в космос, отправив на борт МКС двух американских астронавтов.
Мир новостей 02 июня в 17:34
Наука
В геноме коронавируса нашли фрагмент белка человека
Найденная вставка соответствует фрагменту, имеющемуся в одном из важнейших белков генома людей.
Сайт интересных новостей вчера в 20:24
Футбол
Зинченко: Уолкер за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов
Уолкер вообще сказал, что за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов, но его можно понять, потому что футбола очень много.
Чемпионат 14:28
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24