Финансы
ПРАЙМРоссийские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС
Рынок акций РФ снизился после трех дней роста на фоне провала цены акций "Норникеля" более чем на 8%. Дешевеющая нефть и снижающиеся западные фондовые индексы поддержали коррекцию российских акций.
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Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»
Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Баскетбол
НБА приняла решение о возобновлении сезона
В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.
ГЛАС.RU 14:34
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Кино
Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»
Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru 07:20
Политика
В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте
Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
ТАСС 14:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности
Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости 05:42
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Гаджеты
Intel решил остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года
Компания Intel решила остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года.
Дни24 09:10
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет другим пациентам
News.ru вчера в 21:26
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд Киева разрешил государственному бюро расследований (ГБР) принудительно привести экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Взгляд.ру 08:09
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55