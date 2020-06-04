Финансы
ПРАЙМРоссийские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС
Рынок акций РФ снизился после трех дней роста на фоне провала цены акций "Норникеля" более чем на 8%. Дешевеющая нефть и снижающиеся западные фондовые индексы поддержали коррекцию российских акций.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
РИА Новости 14:14
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
Лукашевич обеспокоен применением силы против журналистов полицией в США
Москва обеспокоена тем, что правоохранители США неоправданно применяют силу против мирно протестующих и журналистов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 13:54
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
Происшествия
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом
26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:32
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Общество
В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне смогут вернуться к прежней жизни через год.
РБК 05:30
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Баскетбол
Баскетбольная НБА готовится возобновить сезон с участием 22 команд
Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020 В доигровке регулярного чемпионата примут участие 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент приостановки сезона, а также "Новый Орлеан", "Портленд", "Финикс", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".
Вести.Ru вчера в 15:45
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Армия и оружие
Китайский эксперт восхитился возможностями истребителя Су-57
Китайский эксперт выразил восхищение возможностями истребителя модели Су-57.
Дни24 11:30
Общество
Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, - заявила Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".
Комсомольская правда 06:31
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры
Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
REGNUM 11:53
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Здоровье
Первый симптом коронавируса назвал Минздрав
Вышла седьмая редакция методических рекомендаций Минздрава, направленная на профилактику, диагностику и лечение COVID-19.
Цензуры.Нет вчера в 09:51
Политика
Пристайко уволили с должности вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады приняли решение уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
Телеканал 360° 06:28
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Футбол
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за игрока немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.
Газета.Ru 13:42
Армия и оружие
Стандартенфюрер: воинские звания на Украине приведут к стандарту НАТО
Осталось подождать, когда Рада примет закон о вступлении в НАТО, ЕС, введении левостороннего движения и перехода на мили-ярды.
Радио Sputnik 13:51
Наука
Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима.
Москва 24 02:49
Футбол
Агент Бэйла: люди смотрят на футболистов. Никто не придёт смотреть, как играет гендиректор
Болельщики приходят на матчи, чтобы посмотреть, как играют футболисты. Никто не придёт смотреть, как играет генеральный директор клуба.
Чемпионат 14:09
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25