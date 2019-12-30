Происшествия
Lenta.ruРоссийские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.
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Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
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Apple выпустит две модели iPhone SE 2
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Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
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Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
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Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
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