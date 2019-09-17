с чего всё началось

У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.

Российские актеры массово поддержали осужденного на три с половиной года колонии Павла Устинова. Первым в поддержку Устинова выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов.

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Происшествия Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября «Нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — подчеркнул он.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

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Фигурное катание Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

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Армия и оружие Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

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