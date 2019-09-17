Общество

ВедомостиВедомостиРоссийские актеры массово поддержали Павла Устинова

Российские актеры массово поддержали осужденного на три с половиной года колонии Павла Устинова. Первым в поддержку Устинова выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов.
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Никита Ефремов
У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
— Никита ЕфремовИнтерфакс - Россия 03:07
с чего всё началось
После вынесения приговора Устинову в социальных сетях начался флешмоб, который начал
 в Instagram Александр Паль, назвавший приговор Устинову «произволом и самосудом».
Ведомости04:16

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Я/Мы Павел Устинов. Российские актеры записывают видеообращения в поддержку осужденного коллеги

Дождь11:00

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Росбалт07:24

Звезды шоу-бизнеса массово поддерживают осужденного актера Устинова

YA62.ru13:00

Российские актеры массово поддержали Павла Устинова

Ведомости04:16

«Я/Мы Павел Устинов»

Коммерсантъ09:03

Российские звезды выступили в поддержку приговоренного актера Устинова

РБК16:00

Осужденный по «московском делу» актер Павел Устинов поблагодарил всех, кто его поддерживает

Snob.ru09:58
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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В Dota 2 изменили систему поиска игр

Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

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Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»

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Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

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Как работают Яндекс.Новости?
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