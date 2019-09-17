Общество
ВедомостиРоссийские актеры массово поддержали Павла Устинова
Российские актеры массово поддержали осужденного на три с половиной года колонии Павла Устинова. Первым в поддержку Устинова выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов.
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У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
с чего всё началось
После вынесения приговора Устинову в социальных сетях начался флешмоб, который начал в Instagram Александр Паль, назвавший приговор Устинову «произволом и самосудом».Ведомости04:16
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Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Космос
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Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта (4), своим заявлением удивила преподавателей начальной школы Томаса Баттерси, где она учится вместе со старшим братом принцем Джорджем.
Lisa.ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября
«Нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — подчеркнул он.
Известия 15:49
Экономика
АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
iReactor 14 сентября в 09:38
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Кино
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
Наука
Магнитная трансмиссия дала роботу скорость и резкость движений
Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского университета создали роборуку, совмещающую в себе скорость, возможность быстро отслеживать движения и реагировать на прикосновения к предметам, а также защиту от слишком большого усилия.
N+1 05:06
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Общество
В России планируют упростить правила ухода в отпуск
Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
REGNUM 03:15
Армия и оружие
США докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
Газета.Ru 16:01
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Авто
Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры
По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
SpeedMe вчера в 01:53
Наука
Предел массы нейтрино сократили вдвое
Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 10:37
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС 11:22
Политика
В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса
Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Футбол
Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.
RT на русском 04:37
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58