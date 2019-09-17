с чего всё началось

Российские актеры массово поддержали осужденного на три с половиной года колонии Павла Устинова. Первым в поддержку Устинова выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, в которой учился Устинов.

Экономика В Башкирии вырос прожиточный минимум пенсионера В Башкирии принят закон, согласно которому в нашем регионе в будущем году вырастет величина прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Экономика Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку» Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Шоу-бизнес Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.

Общество Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд У больного происходит сбой в работе эндокринной системы, поэтому возникает раздражения кожи. Иногда медики определяют зуд беременных.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Политика В Госдуме считают правильнее сокращать рабочие часы, а не дни Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что России лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.

Политика «Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.

Армия и оружие США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.

Экономика Технический кислород начнут производить в Бурятии Компания намерена полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия — в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Футбол Симеоне: Роналду — голевой зверь, который приносит страдания Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также прокомментировал манеру игры знаменитого форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Происшествия Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Единоборства Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.