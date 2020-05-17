Общество
Lenta.ruРоссийские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.
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с чего всё началось
Права на использование брендов российской водки «Столичная» и «Московская» на территории Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) арестовали по иску бывших акционеров ЮКОСа против России, сообщает NRC.Медиазона03:34
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