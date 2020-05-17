с чего всё началось

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 140

Политика Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.

Экономика Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 39

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 315

Здоровье Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,7K

Хоккей КХЛ назвала лучших хоккеистов сезона Приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, достался крайнему нападающему московского «Динамо» Дмитрию Яшкину, а приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» — Артёму Галимову из казанского «Ак Барса».

Гаджеты Обновление KB4556799 для Windows 10 вызывает новые проблемы Для Windows 10 вышло очередное обновление под номером KB4556799, которое должно было повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, а также других фирменных продуктов. 34

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. 6

Происшествия Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь 53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность. 50

Здоровье В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19 За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.

Единоборства Шеннон Бриггс договорился о бое с Майком Тайсоном В понедельник, 18 мая, экс-чемпион WBO (тяжёлый вес) Шеннон Бриггс заявил, что уладил вопросы по бою с Майком Тайсоном.

Недвижимость В Сбербанке предсказали 15%-ное снижение продаж жилья по всей России По итогам 2020 года объемы продаж жилья в России могут снизиться на 15%, при этом серьезных ценовых колебаний не произойдет.