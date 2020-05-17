с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 186

Общество Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 73

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,9K

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 443

Здоровье В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом. 10

Единоборства Шеннон Бриггс договорился о бое с Майком Тайсоном В понедельник, 18 мая, экс-чемпион WBO (тяжёлый вес) Шеннон Бриггс заявил, что уладил вопросы по бою с Майком Тайсоном.

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 74

Финансы Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. 42

Технологии В США заявили о завершении начальной стадии испытаний вакцины от COVID Завершающую стадию испытаний начнут в июле. По состоянию на 18 мая, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Общество Бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, ещё 61,6% опрошенных назвали самой пострадавшей из-за CoViD-19 отраслью индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу. 377

Общество Синоптики пообещали москвичам снег В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 16

Здоровье Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.

Общество На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита. 21

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,2K

Экономика В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.