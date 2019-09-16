Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРоссийские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

ИА «Ореанда-Новости» Российские актёры организовали флешмоб в поддержку выпускника Высшей школы сценических искусств Павла Устинова, который 16 сентября был осуждён на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику Росгвардии при его задержании на акции протеста, произошедшей 3 августа в Москве.
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Никита Ефремов
У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
— Никита ЕфремовИнтерфакс - Россия 03:07

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