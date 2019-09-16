Общество
Ореанда-НовостиРоссийские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
ИА «Ореанда-Новости» Российские актёры организовали флешмоб в поддержку выпускника Высшей школы сценических искусств Павла Устинова, который 16 сентября был осуждён на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику Росгвардии при его задержании на акции протеста, произошедшей 3 августа в Москве.
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У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
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Игры
Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
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На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Эрдоган и Роухани встретились перед саммитом по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник в Анкаре проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани, переговоры ведутся перед стартом трехстороннего саммита по Сирии.
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О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
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Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
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Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Ученые назвали фрукт, омолаживающий кровь
Китайские исследователи рассказали о фрукте, который способен не только омолаживать кровь, но и замедлять процессы старения.
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Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 09:14
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Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра
В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус 10:53
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru 13:38
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National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Режиссер фильма «К звездам» не думал о том, что картина не выйдет в прокат
Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.
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В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
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Футбол
«Ред Булл» громит «Генк» в ЛЧ. После первого тайма – 5:1
«Ред Булл» принимает «Генк» (5:1, второй тайм) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Происшествия
Молния попала в машину на Бердском шоссе в Новосибирске
Во время ливня 15 сентября молния попала в машину, ехавшую по Бердскому шоссе, сообщает местная жительница Галина Ершова во «ВКонтакте».
Тайга.инфо вчера в 00:03
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
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Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
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Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
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Политика
Лукашенко попросил США урегулировать конфликт в Донбассе
"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - приводит информационное агентство БелТА слова белорусского лидера.
Газета.Ru 15:20
Политика
Помпео и глава МИД Украины провели переговоры
«Госсекретарь Помпео поздравил главу МИД Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права и созданию экономической среды, способствующей конкуренции и инвестициям», — говорится в сообщении.
RT на русском 20:48