Общество
Ореанда-НовостиРоссийские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
ИА «Ореанда-Новости» Российские актёры организовали флешмоб в поддержку выпускника Высшей школы сценических искусств Павла Устинова, который 16 сентября был осуждён на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику Росгвардии при его задержании на акции протеста, произошедшей 3 августа в Москве.
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У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
с чего всё началось
После вынесения приговора Устинову в социальных сетях начался флешмоб, который начал в Instagram Александр Паль, назвавший приговор Устинову «произволом и самосудом».Ведомости04:16
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