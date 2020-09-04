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Ревизор.ру
Ревизор.ру

Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

В ближайшие месяцы курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Такой прогноз дали сегодня, 4 сентября, "Известиям" финансовые аналитики с оговоркой, что для этого нужно благоприятное стечение многих факторов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Комсомольская правда

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33

Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Впоследствии выяснилось, что женщины, регулярно посещавшие салоны красоты для окрашивания волос, начинали страдать онкологическими заболеваниями, в том числе, раком груди, мочевого пузыря, иммунной системы, головного мозга и др.
Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин
Лезги газет04:12
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Epic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App Store

Фото: Alex Castro / The Verge Несмотря на то, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 28 сентября, Epic пытается убедить судью Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) выписать предписание, обязывающее Apple вернуть Fortnite в свой магазин, по крайней мере, до конца разбирательств.
3DNews07:53
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Минобороны России получит корветы с уникальным радаром

Корветы, изготовленные по проекту № 20380 и оснащенные уникальными сверхдальними радарами, поступят на службу в ВМФ России, расположенные на Тихом океане, 3 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны.
ИА Красная Весна3 сентября в 16:16
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Вечеринка Mercedes продолжается. Итоги свободных заездов Гран При Италии

По итогам пятничных свободных заездов на двух первых позициях расположились пилоты Mercedes, в то время как их ближайший преследователь — Ландо Норрис — отстал почти на 0,9 секунды, а главные соперники из Red Bull проигрывают более секунды.
Autosport.com.ruвчера в 14:27

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам.
Национальная служба новостей17:39
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
1,1K

Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Lenta.ru07:06
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